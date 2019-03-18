Станислав Черчесов: "Слов Погребняка не читал"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал комментировать скандал вокруг слов Павла Погребняка о вызове в национальную команду темнокожих футболистов.

Напомним, что в интервью "КП" 35-летний форвард сказал, что ему смешно, когда "темнокожий игрок выступает за сборную России".

– Вы обращаете внимание на нефутбольные новости вокруг сборной? Например, что думаете о словах Погребняка?

– А что он сказал, Игорь (обращается к пресс-атташе сборной Игорю Владимирову. – Прим. "СЭ")? Я ничего подобного не видел. То, что мне Владимиров дает, то я и читаю. (Александр Рогулев)

Павел Погребняк: "Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России"

Погребняку грозит дисквалификация за высказывание про темнокожих игроков в сборной России