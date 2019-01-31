Станислав Черчесов: "Санкт-Петербург будет лучшим городом чемпионата Европы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что Санкт-Петербург достойно примет чемпионат Европы-2020. В городе пройдут три матча группового турнира и встреча 1/4 финала.

- Убежден, что Петербург будет лучшим городом чемпионата Европы. И как тренер, и как игрок я побывал во всех представленных на Евро-2020 городах, - цитирует "РИА Новости" Черчесова. - Уверен, что мы опять будем впереди планеты всей. Всех зовем в Петербург, будем помогать, чем можем. Самое главное, чтобы наша команда была представлена в финальной части турнира, ведь без хозяйки все смотрится не так.

Неслучайно УЕФА остановил выбор на Петербурге. Новый стадион восхищал всех моих коллег, которые здесь были. Мы часто играли в Петербурге - здесь было открытие Кубка конфедераций, проводили контрольные матчи, играли в группе на чемпионате мира. Символично, что в Петербурге мы проиграли только одной команде - будущим чемпионам мира французам.

Недавно я разговаривал с коллегами, которые были здесь на чемпионате мира. Все с восхищением отзывались о Петербурге. Наша сборная здесь играет с удовольствием. Как я уже говорил, попросил, чтобы матч против бельгийцев 16 ноября мы сыграли здесь. Это статусный матч, все должно соответствовать: соперник, инфраструктура, футбольный Петербург.