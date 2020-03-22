Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ» прокомментировал перенос чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

— Мы знаем, что рабочая группа встречалась, обсуждала. (Президент УЕФА) Чеферин выступил, объяснил ситуацию, какие могут быть возможности, какие планы. Потом несколько федераций выступили. Мы их послушали и решили, — сказал Черчесов. — До 30 июня надо закончить все чемпионаты. Июньский сбор с 1 по 9 должен состояться. И мартовские матчи должны перенести на июнь. Пока не знаем, насколько это все получится.

Разочарование — неправильное слово. Перенос Евро — это не трагедия. Весь план у нас был, даже на мартовский сбор. Естественно. Я хотел, чтобы сбор был. Конечный вариант: зачем выдергивать игроков, если игр не будет. Только селекционный сбор провести. Недельку бы поработали и разъехались. Но нам не дали это сделать.