Станислав Черчесов: «Радоваться будем, когда займем нужное место»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил турнирные перспективы национальной команды в отборочном турнире Евро-2020 после победы над командой Шотландии.
— Можно сказать, что мы сделали большой шаг на Евро?
— У нас 12 очков, у нашего соперника — шесть. Пять игр остается, я уже вчера на пресс-конференции сказал, что в розыгрыше 15 очков. Этот матч ни о чем не говорит. Будет ответный матч с Шотландией в Москве. Сегодня мы подошли к игре по-деловому, взяли три очка. Теперь к следующей игре надо готовиться, поверьте, это не простые слова, а наш подход к делу. Радоваться будем, когда турнир закончится, и мы будем на том месте, на котором хотим. (Александр Рогулев)
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