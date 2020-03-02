Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от Евро-2020. Россияне по итогам жеребьевки попали в группу B, где встретятся с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, третья — в Копенгагене.

— Любой тренер на моем месте будет говорить банальные вещи. Я должен правильно расставлять барьеры, — цитирует официальный сайт УЕФА Черчесова. — Будем нацеливаться. Понятно, кубок один, все команды захотят за него бороться. Наверное, мы тоже такие же, как и все.

— После четвертьфинала ЧМ-2018 логично предположить, что такая же задача будет поставлена на чемпионате Европы.

— Не хотелось бы сейчас разбрасываться словами. Но, как я уже сказал, всегда хочется быть лучше. Четвертьфинал мы уже сыграли на чемпионате мира, теперь хотелось бы большего. Но как все сложится, знает только футбольный бог.

— Есть сборная, с которой вам как тренеру было бы особенно интересно встретиться на Евро?

— Перед чемпионатом мира я называл в числе фаворитов бельгийцев. Так и случилось, они заняли третье место. Сейчас много хороших молодых команд, которые на предстоящем турнире способны претендовать на ведущие роли.