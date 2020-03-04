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Станислав Черчесов: «Новый контракт не обсуждали, только подготовку к Евро»

16:35
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал краткий комментарий после заседания правления РФС.

— Новый контракт не обсуждали, — заявил Черчесов. — Только подготовку к Евро. (Евгений Белоусов)

На чемпионате Европы-2020 Россия попала в группу B, где сыграет с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, третья — в Копенгагене.

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