Станислав Черчесов: «Новый контракт не обсуждали, только подготовку к Евро»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал краткий комментарий после заседания правления РФС.

— Новый контракт не обсуждали, — заявил Черчесов. — Только подготовку к Евро. (Евгений Белоусов)

На чемпионате Европы-2020 Россия попала в группу B, где сыграет с Бельгией (13 июня), Финляндией (17 июня) и Данией (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, третья — в Копенгагене.