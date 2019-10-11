Станислав Черчесов: «Не надо страховаться, надо рисковать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил действия команды в матче отбора Евро-2020 против Шотландии (4:0) и рассказал, как изменилась игра сборной во втором тайме по сравнению с первым.

— В первом тайме, показалось, команда играла довольно академично, хотя и доминировала. Можете с этим согласиться?

— Со словом «академично» не согласен. Мы старались нагнетать. С чем могу согласиться, и по ходу игры, и в перерыве подсказал — в середине надо один-два лишних паса не давать. Не надо страховаться, надо рисковать, лучше отдавать сразу в зоны, где опаснее. Мы начали так делать, и стало опаснее.

— Правильно ли показалось, что во втором тайме сознательно отдали мяч в обмен на свободные зоны впереди?

— У каждой команды есть свои проблемы. Когда у них сзади оголено, если они не компактны, то в обороне действуют неудачно. Мы чуть отошли. Специально мяч не отдавали, но моменты, которые имели в быстрых атаках, хорошо реализовали. И когда забили со стандарта, стало легче.

— Есть ли моменты, которые сегодня вы остались недовольны?

— В любой игре есть моменты, которые надо обсуждать. Но очень бы не хотелось, чтобы футболисты это прочитали в газете, а не услышали от меня. Поэтому не хотелось бы здесь устраивать разбор полетов. (Игорь Рабинер)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира