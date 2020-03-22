Черчесов намекнул, что в сборной могут появиться новые молодые игроки к Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ» назвал плюсы и минусы переноса чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за распространения коронавируса.

— Я бы не стал менять логотип (Евро-2020), — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым». — Красиво выглядит, пусть будет и так. Ничего не слышал об этом, только читал. Есть такой вопрос, на который ответа пока нет.

Наша задача — делать команду. Первый вопрос: есть возрастные игроки, для которых год — это большой срок. Зато за год молодые игроки мускулистее могут стать. Тех игроков, которые добывали путевку, нужно подвести в оптимальной форме.

Тренерскому штабу тоже нельзя терять форму. Тот контакт, что есть футболистами, не должен прерываться.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 321 284 человека. Умерших — 13 699, выздоровевших — 96 006. В России на данный момент 367 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

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