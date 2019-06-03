Станислав Черчесов: "Надеюсь, травма Газинского несерьезная"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги контрольной встречи с "Чертаново" (6:0). В первом тайме травму плеча получил хавбек Юрий Газинский.

– Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла. Все-таки двусторонка и игра с соперником – разные вещи, - сказал Черчесов. - Была подготовка, установка, задания, которые надо выполнять. По этому матчу будем отталкиваться на отборочный матч.

– Насколько сегодняшний состав похож на тот, что мы увидим в официальных матчах?

– Не могу сказать. Только по одной причине, что Газинский получил травму. Надеюсь, у него она не очень серьезная. (Александр Рогулев, Дмитрий Зеленов)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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Трансляция матча Россия - "Чертаново"