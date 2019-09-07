Станислав Черчесов: «Начали вальяжно, на таком уровне этого делать нельзя»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Шотландии (2:1) в отборочном матче Евро-2020.

— Я доволен тем, что после пропущенного мяча мы сразу стали играть так, как мы планировали изначально. Мы начали больно вальяжно. Втягивались в игру. А на таком уровне нужно быть готовыми с первых секунд. То, что мы планировали, мы выполнили. Мы много моментов имели, но многое не забили. Рад, что выиграли, рад, что команда проявила характер. Но уже через несколько дней нас следующий матч.(Александр Рогулев)

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира