Станислав Черчесов: «Хотелось бы, чтобы с Кипром Дзюба был на поле»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) рассказал, сыграет ли с Кипром Артем Дзюба.

— У Артема Дзюбы после двух сегодняшних голов стало восемь мячей. Он приближается к лидеру гонки снайперов. Обсуждается ли это в команде?

— Нет.

— Будет ли он играть на Кипре?

— Посмотрим, в каком он будет состоянии. Естественно, он капитан команды, и мне хотелось бы, чтобы он был на поле. Это не обсуждается. (Игорь Рабинер)