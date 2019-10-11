Станислав Черчесов: «Хотелось бы, чтобы с Кипром Дзюба был на поле»
11 октября 2019, 00:34
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0) рассказал, сыграет ли с Кипром Артем Дзюба.
— У Артема Дзюбы после двух сегодняшних голов стало восемь мячей. Он приближается к лидеру гонки снайперов. Обсуждается ли это в команде?
— Нет.
— Будет ли он играть на Кипре?
— Посмотрим, в каком он будет состоянии. Естественно, он капитан команды, и мне хотелось бы, чтобы он был на поле. Это не обсуждается. (Игорь Рабинер)
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра