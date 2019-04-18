Станислав Черчесов: "Если все правильно будем делать, Евро-2020 станет практически домашним турниром"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду, что команда проведет большинство матчей чемпионата Европы-2020 дома. Турнир пройдет в 12 городах Европы в 11 странах. Три игры группового турнира и 1/4 финала состоятся в Санкт-Петербурге.

- В команде мы решили, что прошлым жить не будем. Чемпионат мира прошел, мы все получили по заслугам, как в прямом, так и в переносном смысле, - цитирует ТАСС Черчесова. - Теперь ставим другие задачи: чемпионат Европы не за горами, уже в 2020 году. Если мы все правильно будем делать, может так случиться, что он практически станет домашним чемпионатом Европы. Иметь два подряд турнира в своей стране не так плохо.

А моя задача - подготовить ребят. Один человек ничего не может сделать, один человек, как мы говорим в команде, может только испортить.