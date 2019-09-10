Станислав Черчесов: «Чем бы сборной России вчера помог Бакаев?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» рассказал, почему не дал шанс хавбеку Зелимхану Бакаеву. В сентябрьских матчах отборочного турнира Евро-2020 национальная команда обыграла Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0).

— Зелимхан Бакаев: почему ему не дали шанс?

— Он начал сезон здорово, но, увы, не продолжил. Вот Комличенко второй раз приехал в сборную совершенно другой, он стал намного лучше понимать наши требования. Да и чем бы помог Бакаев вчера? Соперник выставил 5-4-1, он в этой ситуации ничего не сделает. Надо дождаться правильного момента, когда Бакаев будет по-настоящему готов. Если бы я выпустил Зелимхана, и тот бы неважно сыграл, вы бы спросили, а почему выпустил.

— По качеству игры с Казахстаном: что не устроило?

— Настрой игроков был правильный, другое дело, что около штрафной надо быть более расторопным и смышленым. Таких игр, как вчера, у нас еще будет много. Плюс время поджимало: мы провели только 2 полноценные тренировки, за такое время сложно поставить позиционную игру. Нехватка времени дала о себе знать.

— С Шотландией сыграли футболисты «Сочи» и «Ахмата». Как так вышло?

— Мы же сборная России, правильно? Чечня — Россия, Сочи — тоже. Иногда нас не понимают: игрок не проявляет себя в клубе, но мы знаем, как его использовать. Мы готовились конкретно к Шотландии и Казахстану, и состав набирали под них. Кудряшов только что в Турции играл, сейчас основной игрок в «Сочи», хорошо себя проявляет. Другое дело Сутормин — перешел из «Оренбурга» в «Зенит» — и нет его в сборной. Ты должен проявлять себя, а не просто числиться в топ-клубе.

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