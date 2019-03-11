Станислав Черчесов: "Беляев и Караваев вызваны в сборную, чтобы на них посмотреть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал появление в составе национальной команды защитников Максима Беляева ("Арсенал") и Вячеслава Караваева ("Витесс"). Для Беляева этот вызов стал первым в карьере.

– В составе, по сути, один новичок – Максим Беляев. Чем заслужил?

– Беляев стабильно уже несколько сезонов в играет в Туле. Мы и на сборах внимательно за ним смотрели, и сейчас смотрим. Он сделал скачок в своем развитии. Нойштедтер не играет в "Фенербахче", поэтому такая возможность у нас появилась. В общем, и он заслужил, и ситуация подсказывает. Сейчас воочию мы его увидим. Тем более, мы всегда вызываем одного-двух игроков, чтобы на них просто посмотреть. Это тот случай.

– Было мнение, что Беляева вы не вызывали, потому что у него нет опыта игры в три центральных защитника. Если вы его вызвали, значит, точно будете играть в два центральных?

– Ничего говорить не будут на этот счет. Я же сказал, что у нас появилась ситуация, когда можно вызвать футболиста и посмотреть на него. Тем более, он стабильно играет. Это объективность, которую футболисты должны чувствовать. Никто никогда не знает, как сложиться ситуация. Если его не вызвать посмотреть воочию, то придется смотреть издалека, а это сложно. Тем более, повторяю, ситуация нам позволяет: Игнашевич закончил, Нойштедтер не играет, мы должны смотреть внимательно за тем, что вокруг.

– Караваев тоже вызван, чтобы на него посмотреть?

Караваев был на сентябрьском сборе, когда мы играли с "Динамо". Тогда у него была совершенно иная ситуация, проявил он себя не до конца. Сейчас он стабильно играет в "Витессе" практически все матчи, хотелось бы на него посмотреть и принять то или иное решение. Потому что это будет футболист другого качества, чем осенью. Могу вам больше сказать, опережая ваши вопросы. Позавчера Мирослав (Ромащенко, тренер сборной – Прим. "СЭ") летал в Чехию, посмотрел в Николая Комличенко. Как видите, в списке его нет. То, что мы видели, нас не до конца устроило. Мы смотрим каждый его матч по телевизору, все-таки игрок, который забивает, не должен оставаться без внимания. Но он себя проявил не на том уровне, который нам нужен.

– Учитывая наличие в составе правых защитников Набабкина, Мариу Фернандеса и Караваева, Игнатьев вам нужен на какой позиции? Атакующего полузащитника? Или тоже защитником?

– Из прессы все узнаете, как говорится. Мы его вызвали, значит, вызвали, я не буду вам говорить, что будет и как. Караваева мы вызвали, чтобы ближе с ним познакомиться. Поэтому будем мы его задействовать или нет – вопрос. Поэтому у нас правых защитников только двое – Фернандес и Игнатьев. А дальше время покажет.

В понедельник Черчесов огласил состав сборной России на подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Казахстана. С бельгийцами национальная команда сыграет в Брюсселе 21 марта, а с Казахстаном – в Астане 24 марта. (Александр Рогулев)