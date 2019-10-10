Стал известен стартовый состав шотландцев на матч с Россией
10 октября 2019, 20:25
В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная России сыграет с командой Шотландии. Стал известен стартовый состав шотландцев на эту встречу.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгру, Робертсон, Палмер, Флек, Снодграсс, Макгинн, Бурк, Макгрегор, Фрэйзер.
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Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
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