Стал известен стартовый состав шотландцев на матч с Россией

В рамках отборочного турнира Евро-2020 сборная России сыграет с командой Шотландии. Стал известен стартовый состав шотландцев на эту встречу.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгру, Робертсон, Палмер, Флек, Снодграсс, Макгинн, Бурк, Макгрегор, Фрэйзер.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира