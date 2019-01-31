Стадион в Санкт-Петербурге будет передан УЕФА 15 мая 2020 года

Стадион "Газпром-Арена" будет передан в пользование УЕФА 15 мая 2020 года. На арене в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового турнира и четвертьфинал чемпионата Европы-2020.

- По итогам последнего визита комиссии УЕФА была согласована дата передачи стадиона в исключительное пользование УЕФА на время турнира. Это 15 мая 2020 года, - цитирует "РИА Новости" заместителя главы российского оргкомитета Евро-2020 Дмитрия Полякова.

Стадион в Санкт-Петербурге был открыт в 2017 году. На нем проходили игры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. На нем проводит домашние матчи "Зенит".