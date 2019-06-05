Специальные шаттлы развезут болельщиков после матча Россия - Сан-Марино

Власти Саранска организуют дополнительные автобусы после матча отборочного турнира Евро-2020 между Россией и Сан-Марино, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Петра Тултаева. Игра состоится на "Мордовия Арене" 8 июня.

- Для нас это дело чести и престижа, как и во время чемпионата мира, мы хотим не просто провести футбольный матч, а организовать настоящий праздник спорта, - цитирует ТАСС Тултаева. - У нас небольшой город, но это может быть преимуществом, с точки зрения доступности у нас все рядом. Мы предусмотрели три зоны гостеприимства в центральной части города: у нас есть великолепные парки, будет организованы концертные площадки, будем готовить шашлык и другие традиционные угощения для болельщиков. На самой территории стадиона также будут установлены концертные площадки, так что люди скучать не будут.

Как выяснилось, основная масса болельщиков приезжает на своем транспорте: для них предусмотрены бесплатные парковки, которые были построены к чемпионату мира и находятся в шаговой доступности от стадиона, там будут дежурить волонтеры. Общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, он ходит с 6:00 до полуночи. После матча от стадиона мы будем развозить болельщиков на шаттлах в разные микрорайоны города.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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