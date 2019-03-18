"Спартак" уточнил характер травмы Зобнина

"Спартак" раскрыл подробности травмы полузащитника сборной России Романа Зобнина. Повреждение у хавбека диагностировано после воскресного матча 20-го тура чемпионата России с "Зенитом". Сборная стартует в отборочном турнире Евро-2020 гостевыми встречами с Бельгией и Казахстаном (21 и 24 марта).

– Сегодня утром у хавбека, который уже прибыл в расположение сборной России, был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти. Дальнейшая тактика лечения будет определена в ближайшее время, – сообщает официальный сайт "Спартака".