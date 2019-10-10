«Спартак» и Пилипчук, сборная, Малком лечится. Live Зеленова и Короткина

Сегодня на Ютуб-канале «СЭ» в 14.15 начнется с обозревателями Дмитрием Зеленовым и Вячеславом Короткиным.

Главные темы:

— Зачем «Спартаку» Пилипчук;

— Что с Малкомом;

— Сборная в «Лужниках»;

— Шотландцы в Москве.

Пользователи «СЭ» могут принять участие в конкурсе, который пройдет по ходу эфира. Разыгрываем 2 билета на матч Россия — Шотландия, который пройдет сегодня в Лужниках.

Чтобы принять участие, необходимо:

— быть подписчиком канала «СЭ» в YouTube

— задать по ходу эфира вопрос, автор лучшего — по мнению Короткина и Зеленова — получит 2 билета.