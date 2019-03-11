Беляев, Караваев, Оздоев и Смолов вызваны в сборную России на первые матчи в 2019 году

2014 год. Максим Беляев (слева, еще без бороды) и Федор Смолов на тренировке сборной России. Фото Константин Рыбин, РФС

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав на первые матчи отборочного турнира Евро-2020, информирует пресс-служба национальной команды. 21 марта Россия сыграет в гостях с Бельгией, а 24-го - с Казахстаном.

Всего в списке значится 26 футболистов:

Вратари: Гильерме ("Локомотив"), Андрей Лунев ("Зенит"), Антон Шунин ("Динамо").



Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Вячеслав Караваев ("Витесс"), Федор Кудряшов ("Истанбул"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Кирилл Набабкин, Мариу Фернандес, Георгий Щенников (все - ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако"), Роман Зобнин ("Спартак"), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Алексей Ионов ("Ростов"), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба - "Зенит"), Денис Черышев ("Валенсия").



Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).

Сообщается, что в данном списке возможны изменения. Подготовку к матчам сборная начнет 17-го марта в Новогорске.

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