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Соболев вызван в сборную России вместо Смолова

6 октября 2019, 16:25
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Как и сообщал «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Об этом информирует официальный сайт РФС.

Соболев заменит 29-летнего нападающего «Локомотива» Федора Смолова, который из-за травмы был заменен на 20-й минуте встречи 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».

Соболев в субботу оформил дубль в игре с «Сочи» (2:0) и с 10 голами возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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