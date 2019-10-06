Соболев вызван в сборную России вместо Смолова

Как и сообщал «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра. Об этом информирует официальный сайт РФС.

Соболев заменит 29-летнего нападающего «Локомотива» Федора Смолова, который из-за травмы был заменен на 20-й минуте встречи 12-го тура РПЛ с «Арсеналом».

Соболев в субботу оформил дубль в игре с «Сочи» (2:0) и с 10 голами возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

Россияне сыграют против Шотландии 10 октября в Москве (начало в 21.45 мск). Матч Кипр — Россия пройдет 13 октября в Никосии (19.00 мск).

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