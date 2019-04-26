Бывший главный тренер "Зенита" и сборной России Дик Адвокат выразил желание возглавить сборную Шотландии​.

Голландский специалист уведомил Шотландскую футбольную ассоциацию о готовности возглавить команду, утверждает The Scottish Sun. Ранее с поста главного тренера был уволен Алекс Маклиш.

В настоящее время Адвокат работает в "Утрехте", но по окончании сезона 71-летний тренер покинет клуб.

Отметим, что сборная Шотландии является соперником сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020.

Среди других кандидатов называются Дэвид Мойес и Феликс Магат.