Словакия благодаря голу Мака обыграла Венгрию и сохранила лидерство для Хорватии
Сборная Словакии обыграла Венгрию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 2:1. Счет открыл хавбек «Зенита» Роберт Мак. Венгров на поле с капитанской повязкой вывел экс-хавбек «Анжи» и «Динамо» Балаж Джуджак.
Поражение венгров сохранило для Хорватии лидерство в группе. Вице-чемпионы мира потеряли очки во встрече с Азербайджаном (1:1).
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа E
Венгрия — Словакия — 1:2 (0:1)
Голы: Мак, 40 (0:1). Собослои, 50 (1:1). Боженик, 56 (1:2).
Венгрия: Гулачи, Кадар, Орбан, Барат, Джуджак, Ловренчич (Беше, 30), А.Надь (Паткаи, 65), Кляйнхайслер (Холендер, 85), Шоллои, Собослои, Солои.
Словакия: Дубравка, Шатка, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Грегуш, 85), Мак (Гараслин, 86), Руснак, Лоботка, Боженик (Дюриш, 77).
Предупреждения: Собослои, 6. Шатка, 12. Джуджак, 19. Вавро, 41. Солои, 53. Барат, 54. А.Надь, 59. Паткаи, 69.
Удаление: Барат, 90+5.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
9 сентября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/