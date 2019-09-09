Словакия благодаря голу Мака обыграла Венгрию и сохранила лидерство для Хорватии

Сборная Словакии обыграла Венгрию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 2:1. Счет открыл хавбек «Зенита» Роберт Мак. Венгров на поле с капитанской повязкой вывел экс-хавбек «Анжи» и «Динамо» Балаж Джуджак.

Поражение венгров сохранило для Хорватии лидерство в группе. Вице-чемпионы мира потеряли очки во встрече с Азербайджаном (1:1).

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа E

Венгрия — Словакия — 1:2 (0:1)

Голы: Мак, 40 (0:1). Собослои, 50 (1:1). Боженик, 56 (1:2).

Венгрия: Гулачи, Кадар, Орбан, Барат, Джуджак, Ловренчич (Беше, 30), А.Надь (Паткаи, 65), Кляйнхайслер (Холендер, 85), Шоллои, Собослои, Солои.

Словакия: Дубравка, Шатка, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Хамшик, Куцка (Грегуш, 85), Мак (Гараслин, 86), Руснак, Лоботка, Боженик (Дюриш, 77).

Предупреждения: Собослои, 6. Шатка, 12. Джуджак, 19. Вавро, 41. Солои, 53. Барат, 54. А.Надь, 59. Паткаи, 69.

Удаление: Барат, 90+5.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

9 сентября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».