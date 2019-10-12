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Сиссоко считает, что Франция заслуженно победила Исландию

01:17
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Полузащитник сборной Франции Мусса Сиссоко прокомментировал победу над командой Исландии (1:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Действующие чемпионы мира с 18 очками занимают второе место в турнирной таблице группы H.

— Эта победа радует меня, команду и тренера, — цитирует Сиссоко официальный сайт УЕФА. — Это был настоящий бой. Боролись до последнего. Моментов было мало с обеих сторон, но мы больше атаковали во втором тайме. Получили право на пенальти и могли забить второй гол. Мы заслужили победу.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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