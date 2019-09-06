Сборная России вышла вперед в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии — 2:1.

Алексей Ионов отдал проникающий пас в штрафную площадку шотландцев. Александр Головин первым успел к мячу и сделал прострел вдоль вратарской. В борьбе с защитником первым на мяч успел Жирков, который в падении протолкнул его в сетку.

Позже мяч был записан как автогол на защитника шотландцев Стивена О'Доннела.

? Юрий Жирков откликнулся на прострел Александра Головина и вывел вперёд сборную России.



? Смотрите #ШотландияРоссия прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР

? «Матч! Клуб»

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/Ze3ZYEK94w — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2019

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира