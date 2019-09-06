Шотландия — Россия: россияне вышли вперед благодаря автоголу
Сборная России вышла вперед в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии — 2:1.
Алексей Ионов отдал проникающий пас в штрафную площадку шотландцев. Александр Головин первым успел к мячу и сделал прострел вдоль вратарской. В борьбе с защитником первым на мяч успел Жирков, который в падении протолкнул его в сетку.
Позже мяч был записан как автогол на защитника шотландцев Стивена О'Доннела.
? Юрий Жирков откликнулся на прострел Александра Головина и вывел вперёд сборную России.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2019
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