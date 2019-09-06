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Шотландия — Россия: россияне вышли вперед благодаря автоголу

6 сентября 2019, 23:01
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Сборная России вышла вперед в отборочном матче Евро-2020 против Шотландии — 2:1.

Алексей Ионов отдал проникающий пас в штрафную площадку шотландцев. Александр Головин первым успел к мячу и сделал прострел вдоль вратарской. В борьбе с защитником первым на мяч успел Жирков, который в падении протолкнул его в сетку.

Позже мяч был записан как автогол на защитника шотландцев Стивена О'Доннела.

Шотландия — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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