Шотландия — Россия: Дзюба сравнял счет
6 сентября 2019, 22:24
Нападающий сборной России Артем Дзюба сравнял счет в отборочном матче Евро-2020 против команды Шотландии — 1:1.
Россияне провели атаку с фланга и смогли доставить мяч в центр штрафной. Дзюба хорошо сориентировался и точно пробил из района одиннадцатиметровой отметки.
? 6-й гол Артёма Дзюбы в отборе к ЕВРО-2020.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 6, 2019
? #ШотландияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
? «Матч! Клуб»
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