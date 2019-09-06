Нападающий сборной России Артем Дзюба сравнял счет в отборочном матче Евро-2020 против команды Шотландии — 1:1.

Россияне провели атаку с фланга и смогли доставить мяч в центр штрафной. Дзюба хорошо сориентировался и точно пробил из района одиннадцатиметровой отметки.

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