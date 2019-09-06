Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Шотландия — Россия: Дзюба сравнял счет

6 сентября 2019, 22:24
Теги:

Нападающий сборной России Артем Дзюба сравнял счет в отборочном матче Евро-2020 против команды Шотландии — 1:1.

Россияне провели атаку с фланга и смогли доставить мяч в центр штрафной. Дзюба хорошо сориентировался и точно пробил из района одиннадцатиметровой отметки.

Шотландия — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир