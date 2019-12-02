Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Шевченко признан лучшим тренером Украины-2019

2 декабря 2019, 23:35
Теги:

Лучшим тренером Украины в 2019 году был признан Андрей Шевченко. Он получил приз на церемонии «Футбольные звезды Украины-2019».

Другими номинантами были главный тренер «Зари» Виктор Скрипник и Александр Петраков, который стал чемпионом мира со сборной Украины U 20.

Под руководством Шевченко сборная Украины с первого места в своей группе вышла на Евро-2020, а также пробилась в элитный дивизион Лиги наций.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир