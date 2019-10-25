Шевченко назвал состав сборной Украины на матчи с Эстонией и Сербией

Сборная Украины в ноябре проведет два матча — товарищескую встречу против Эстонии в Запорожье (14 ноября) и матч отбора Евро-2020 против Сербии (17 ноября). Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал состав на эти матчи, сообщает официальный сайт ФФУ.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Вальядолид», Испания), Юрий Панькив («Александрия»).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все — «Динамо» Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все — «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Евгений Шахов («Лечче», Италия), Марьян Швед («Селтик», Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»).

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