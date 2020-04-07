Шевченко хотел бы тренировать клуб в Италии или Англии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после работы с национальной командой хотел бы возглавить один из клубов, заявил его ассистент Андреа Мальдера.

— После опыта в национальной команде его целью будет работа в клубе, — цитирует Мальдеру Tuttosport. — Для него не имеет значения, будет это серия А или премьер-лига. Он очень трудолюбивый, он впечатлил меня с самого начала. Еще четыре года назад он хотел видеть в своем штабе меня и Мауро Тассотти (еще одного ассистента Шевченко в сборной Украины — Прим. «СЭ»). Он любит слушать и принимает другой взгляд на ситуацию. Шевченко многому научился у тренеров, с которыми работал, а Карло Анчелотти был настоящим наставником для него. Он очень тщательно готовится к матчам, очень внимателен к деталям и следит за прогрессом игроков.

Под руководством 43-летнего Андрея Шевченко сборная Украины вышла на Евро-2020 и в элитный дивизион Лиги наций. Ранее сообщалось, что он может возглавить «Милан».