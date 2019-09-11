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Сергей Петров: «Хорошо выполнили задачу на сентябрьский сбор»

04:32
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Защитник сборной России Сергей Петров остался доволен сентябрьским сбором. Россияне одержали победы над Шотландией и Казахастаном.

— Мы хорошо выполнили задачу на сентябрьский сбор, — цитируют «Известия» Петрова. — Взяли шесть очков в матчах с прямыми конкурентами. Двигаемся дальше.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://iz.ru/919971/sevastian-terletckii/vziat-piat-rossiia-mozhet-dosrochno-poluchit-putevku-na-evro-2020

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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