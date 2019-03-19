Сборные Англии и Чехии почтут память жертв теракта в Новой Зеландии

Сборные Англии и Чехии на матче отборочного турнира Евро-2020 почтут память погибших во время нападения на мечети в Новой Зеландии, информирует пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

- Мы отдадим дань уважения памяти жертв трагедии в Новой Зеландии на матче сборных Англии и Чехии в пятницу. Мы вспомним всех, кто пострадал от ужасных событий в Крайстчерче, - говорится в сообщении FA.

Напомним, 15 марта вооруженные люди устроили стрельбу в мечети Аль-Нур и Линвуд в новозеландском Крайстчерче. В результате теракта погибли 49 человек, еще несколько десятков получили ранения.

Матч между сборными Англии и Чехии пройдет 22 марта на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.