Сборную России в матче с Шотландией поддержат около 5000 активных фанатов

На матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Россия — Шотландия будет присутствовать порядка 5000 активных болельщиков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФС. Игра пройдет 10 октября в «Лужниках».

Продажа билетов на встречу в «Лужниках» стартовала 13 сентября. Для активных болельщиков сборной России были выделены места на секторах В145-156.

Подано примерно 70 процентов заявок от возможного числа. Обращения принимались индивидуально и от организованных групп болельщиков", — сообщили в РФС.

В пресс-службе «Лужников» уточнили, что общее число болельщиков, которые вмещают указанные сектора, составляет 7262 человека. Таким образом, на данный момент заявки подали около 5 тысяч болельщиков.