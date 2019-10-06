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Сборная Шотландии сделала изменения в составе перед матчем с Россией

6 октября 2019, 23:04

Сборная Шотландии произвела изменения в составе в преддверии матчей отборочного турнира Евро-2020 против России и Сан-Марино. Из заявки исключены хавбек Райан Джек из «Рейнджерс» и защитник Грант Хэнли из «Норвича». Оба футболиста не успели восстановиться после травм.

Вместо них в сборную вызван защитник «Мотеруэлла» Деклан Галлахер.

Сборная Шотландии сыграет с Россией в Москве 10 октября, с Сан-Марино — в Глазго 13 октября.

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