Сборная Шотландии сделала изменения в составе перед матчем с Россией

Сборная Шотландии произвела изменения в составе в преддверии матчей отборочного турнира Евро-2020 против России и Сан-Марино. Из заявки исключены хавбек Райан Джек из «Рейнджерс» и защитник Грант Хэнли из «Норвича». Оба футболиста не успели восстановиться после травм.

Вместо них в сборную вызван защитник «Мотеруэлла» Деклан Галлахер.

Сборная Шотландии сыграет с Россией в Москве 10 октября, с Сан-Марино — в Глазго 13 октября.