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Сборная России ждет Соболева

6 октября 2019, 17:05
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Официальный Twitter сборной России поприветствовал новичка команды Александра Соболева. Форвард «Крыльев Советов» вызван в сборную на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра, заменив травмированного Федора Смолова.

«Пока мы ждем Александра Соболева в расположении сборной России, посмотрите его голы в матчах РПЛ», — говорится в сообщении сборной.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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