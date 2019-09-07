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Сборная России вылетела в Калининград

7 сентября 2019, 18:05

Игроки сборной России отправились в Калининград на матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Россияне накануне взяли верх над Шотландией в Глазго (2:1).

Игра Россия — Казахстан состоится в Калининграде 9 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.

Россия — Казахстан

Результаты опроса

проголосовало: 10542
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Кто был лидером сборной России в матче с Шотландией?
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Александр Головин
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Юрий Жирков
26.7%
Артем Дзюба
30.9%
Дмитрий Баринов
0.4%
Александр Ерохин
0.3%
Ильзат Ахметов
1.0%
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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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