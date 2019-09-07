Сборная России вылетела в Калининград

Игроки сборной России отправились в Калининград на матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Россияне накануне взяли верх над Шотландией в Глазго (2:1).

Игра Россия — Казахстан состоится в Калининграде 9 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.