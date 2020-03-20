Сборная России во всемирный день счастья вспомнила лучшие моменты команды
20 марта 2020, 16:12
Сборная России в Twitter опубликовала подборку фотографий ко всемирному дню счастья.
— Сегодня всемирный день счастья. Поэтому держите галерею хорошего настроения. Новые экспонаты — впереди, — говорится в сообщении.
Сегодня всемирный день счастья. Поэтому держите галерею хорошего настроения. Новые экспонаты — впереди ??#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/9tZCxbdaP2— Сборная России (@TeamRussia) March 20, 2020