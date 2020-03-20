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Сборная России во всемирный день счастья вспомнила лучшие моменты команды

20 марта 2020, 16:12
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Сборная России в Twitter опубликовала подборку фотографий ко всемирному дню счастья.

— Сегодня всемирный день счастья. Поэтому держите галерею хорошего настроения. Новые экспонаты — впереди, — говорится в сообщении.

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