Сборная России сыграет против Сан-Марино и Кипра при аншлаге

Организаторы матчей сборной России против команд Сан-Марино и Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года ожидают полную заполняемость стадионов. Об этом сообщил руководитель коммерческого департамента Российского футбольного союза (РФС) Владимир Карпович.

Россияне сыграют против команды Сан-Марино 8 июня в Саранске на стадионе "Мордовия-Арена", который вмещает 44 тысячи зрителей.

11 июня подопечные Станислава Черчесова проведут встречу против сборной Кипра на стадионе "Нижний Новгород" с вместимостью 45 тысяч болельщиков.

- В продаже на каждом из стадионов осталось по 2-3 тыс. билетов, - цитирует ТАСС Карповича. - В принципе, мы можем вести речь о полной заполняемости стадионов на ближайшие матчи сборной России, но это лишь прогноз. Думаю, что информация о точном количестве проданных билетов появится в дни матчей.