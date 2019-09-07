Сборная России прилетела в Калининград. Ее встретило видео матча ЧМ-2018 против Испании
7 сентября 2019, 20:47
Футболисты сборной России прибыли в Калининград на матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. В аэропорту на паспортном контроле им включили видео серии пенальти игры 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании. Россияне победили по пенальти 4:3 и вышли в четвертьфинал.
Игра Россия — Казахстан состоится в Калининграде 9 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени.
На паспортном контроле в Калининграде показывают серию пенальти мачта ЧМ2018 Россия — Испания ?? pic.twitter.com/CrgpbUv47t— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2019
Результаты опроса
проголосовало: 10542Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче с Шотландией?
Гильерме
1.9%
Мариу Фернандес
5.0%
Георгий Джикия
4.5%
Андрей Семенов
0.2%
Федор Кудряшов
0.3%
Алексей Ионов
1.1%
Магомед Оздоев
0.5%
Роман Зобнин
1.6%
Александр Головин
25.6%
Юрий Жирков
26.7%
Артем Дзюба
30.9%
Дмитрий Баринов
0.4%
Александр Ерохин
0.3%
Ильзат Ахметов
1.0%
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана