Сборная России по регби благодарна футболистам за «месть» Шотландии и готова взять Дзюбу на сборы
10 октября 2019, 23:57
Сборная России по регби поблагодарила футбольную команду за победу над Шотландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (4:0). Ранее российские регбисты уступили Шотландии на чемпионате мира (0:61).
«Теперь все в расчете», — говорится в Twitter регбийной сборной.
теперь все в расчёте ?— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 10, 2019
Также в команде отметили, что готовы взять капитана футболистов Артема Дзюбу на сборы. В сегодняшней встрече Дзюба оформил дубль.
теперь мы точно готовы взять Артёма на сборы в феврале— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 10, 2019
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