Сборная России по регби благодарна футболистам за «месть» Шотландии и готова взять Дзюбу на сборы

Сборная России по регби поблагодарила футбольную команду за победу над Шотландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (4:0). Ранее российские регбисты уступили Шотландии на чемпионате мира (0:61).

«Теперь все в расчете», — говорится в Twitter регбийной сборной.

теперь все в расчёте ? — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 10, 2019



Также в команде отметили, что готовы взять капитана футболистов Артема Дзюбу на сборы. В сегодняшней встрече Дзюба оформил дубль.