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Сборная России по регби благодарна футболистам за «месть» Шотландии и готова взять Дзюбу на сборы

10 октября 2019, 23:57
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Сборная России по регби поблагодарила футбольную команду за победу над Шотландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (4:0). Ранее российские регбисты уступили Шотландии на чемпионате мира (0:61).

«Теперь все в расчете», — говорится в Twitter регбийной сборной.


Также в команде отметили, что готовы взять капитана футболистов Артема Дзюбу на сборы. В сегодняшней встрече Дзюба оформил дубль.

Россия — Шотландия

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