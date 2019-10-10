Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020. И вот, что для этого нужно
Сегодня сборная России проведет седьмой матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Команда Станислава Черчесова примет Шотландию в Москве. Игра в «Лужниках» начнется в 21.45.
Россия уже сегодня оформит выход в финальный турнир, если:
— победит Шотландию
— Казахстан и Кипр сыграют друг с другом вничью
Матч сборных Казахстана и Кипра в Нур-Султане начнется в 19.00 по московскому времени и соответственно завершится примерно за 45 минут до начала встречи Россия — Шотландия в Москве.
Если матч в Нур-Султане закончится победой Казахстана, то сборной России для гарантированного выхода на Евро будет достаточно набрать в оставшихся четырех матчах 4 очка, а если выиграет Кипр — 5 (ситуация на данный момент).
Группа I
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Бельгия
|
6
|
6
|
0
|
0
|
19-1
|
18
|
2. Россия
|
6
|
5
|
0
|
1
|
18-4
|
15
|
3. Казахстан
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8-9
|
7
|
4. Кипр
|
6
|
2
|
1
|
3
|
11-6
|
7
|
5. Шотландия
|
6
|
2
|
0
|
4
|
5-13
|
6
|
6. Сан-Марино
|
6
|
0
|
0
|
6
|
0-28
|
0
Оставшиеся матчи:
10 октября. Казахстан — Кипр, Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия
13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр
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