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Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020. И вот, что для этого нужно

10 октября 2019, 11:45
Сборная России: Евро близко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России: Евро близко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня сборная России проведет седьмой матч в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Команда Станислава Черчесова примет Шотландию в Москве. Игра в «Лужниках» начнется в 21.45.

Россия уже сегодня оформит выход в финальный турнир, если:

— победит Шотландию

— Казахстан и Кипр сыграют друг с другом вничью

Матч сборных Казахстана и Кипра в Нур-Султане начнется в 19.00 по московскому времени и соответственно завершится примерно за 45 минут до начала встречи Россия — Шотландия в Москве.

Казахстан — Кипр

Если матч в Нур-Султане закончится победой Казахстана, то сборной России для гарантированного выхода на Евро будет достаточно набрать в оставшихся четырех матчах 4 очка, а если выиграет Кипр — 5 (ситуация на данный момент).

Группа I

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

6

6

0

0

19-1

18

2. Россия

6

5

0

1

18-4

15

3. Казахстан

6

2

1

3

8-9

7

4. Кипр

6

2

1

3

11-6

7

5. Шотландия

6

2

0

4

5-13

6

6. Сан-Марино

6

0

0

6

0-28

0

Оставшиеся матчи:
10 октября. Казахстан — Кипр, Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия
13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр

Все расклады — здесь, главное о жеребьевке финального турнира — здесь

Россия — Шотландия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Результаты опроса

проголосовало: 9309
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Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




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