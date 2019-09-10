Сборная России и исландское приветствие. Вам нравится?
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Сборная России эффектно поблагодарила болельщиков за поддержку в матче отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. Россияне подошли к фанатской трибуне и устроили аплодисменты. Данный жест команда позаимствовала у сборной Исландии.
Россия победила Казахстан 1:0, единственный мяч провел Мариу Фернандес на 89-й минуте.
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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана
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