Сборная России будет готовиться к играм с Сан-Марино и Кипром в Новогорске

Сборная России опубликовала график подготовки к заключительным играм сезона, информирует официальный сайт РФС.

Национальной команде предстоят отборочный матчи чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск, Стадион "Мордовия Арена", 19:00) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, стадион "Нижний Новгород"). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.

Сбор игроков - в четверг, 30 мая, тренировки начнутся с пятницы, 31 мая. В понедельник, 3 июня, у сборной России состоится контрольная игра с командой первого дивизиона "Чертаново".

График подготовки сборной России

30 мая (четверг) - сбор команды в УТЦ "Новогорск".

31 мая (пятница) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11:30 до 11:45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.

1 июня (суббота) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11:30 до 11:45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.

2 июня (воскресенье) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11:30 до 11:45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.

3 июня (понедельник) - 16:00. Контрольная игра с ФК "Чертаново". УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.

4 июня (вторник) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.

5 июня (среда) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.

6 июня (четверг) - 11:30. Тренировка. УТЦ "Новогорск" (открытая для СМИ с 11.30 до 11.45). По окончании тренировки – общение двух игроков в микст-зоне.

Вылет в Саранск.

7 июня (пятница) - 12:00. Тренировка на стадионе "Мордовия Арена". Саранск (открытая для СМИ С 12:00 ДО 12:15).

13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Мордовия Арена". Cаранск.

8 июня (суббота) - 19:00. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия – Сан-Марино. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

9 июня (воскресенье) - 12:00. Восстановительная тренировка. Саранск (формат уточняется).

Вылет в Нижний Новгород.

10 июня (понедельник) - 12:00. Тренировка. Стадион "Нижний Новгород". Нижний Новгород (открытая для СМИ С 12:00 ДО 12:15).

13:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Стадион "Нижний Новгород". Нижний Новгород.

11 июня (вторник) - 21:45. Отборочный матч ЧЕ-2020. Россия – Кипр. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

Вылет в Москву.

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