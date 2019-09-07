Сборная Исландии победила Молдавию

В отборочном матче Евро-2020 сборная Исландии принимала Молдавию. Хозяева одержали победу со счетом 3:0.

Исландцы одержали четвертую победу в пяти турах и вышли на первое место в группе.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа H

Исландия — Молдавия — 3:0 (1:0)

Голы: Сигтоурссон, 31 (1:0). Бьяднасон, 55 (2:0). Бедварссон, 77 (3:0).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Р.Сигурдссон, Скуласон, Херманнссон, Бьяднасон (Сигюрьенссон, 78), Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Траустасон, Сигтоурссон (Халльфредссон, 63), Бедварссон (Кьяртанссон, 84).

Молдавия: Кошелев, Армаш, Карп (Цуркан, 67), Граур, Рябчук, Мудрак, Суворов, Чеботару, Ионицэ, Гынсарь (Санду, 80), Чемыртан (Кожокару, 65).

Предупреждения: Карп, 42. Армаш, 90+3.

Судья: Пиньейру (Португалия).

7 сентября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллур».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира