Саутгейт считает, что Англия сделала недостаточно для победы в матче с Чехией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поражение от команды Чехии (1:2) в матче отборочного турнира Евро-2020. Англичане продолжают возглавлять турнирную таблицу группы А.

-Было тяжело, — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА. — Мы не сделали достаточно для победы. Вероятно, мы должны были добыть ничью, но пропущенный гол в конце встречи был типичным для тех возможностей, которые не использовали.

Мы выступили недостаточно хорошо. Пытались внести изменения, но это не сработало так, как могло. Мы начали вторую половину намного лучше. У нас были шансы выиграть матч, но мы слишком часто теряли мяч.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира