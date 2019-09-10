Ройс считает, что сборной Германии еще многому предстоит научиться

Нападающий сборной Германии Марко Ройс прокомментировал победу над командой Северной Ирландии (2:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Для начала нам пришлось смириться с поражением от Голландии, — цитирует официальный сайт УЕФА Ройса. — У нашей команды огромный потенциал, но ей еще предстоит многому научиться. К сожалению, такие игры против Голландии являются частью этого процесса.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира