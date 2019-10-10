Российские болельщики обыграли шотландцев перед матчем сборных
10 октября 2019, 16:30
Болельщики сборных России и Шотландии провели товарищеский матч на территории спорткомплекса «Лужники», сообщает официальный сайт РФС. Месяц назад шотландцы в аналогичной игре одержали победу, сегодня россияне взяли реванш — 8:1.
Первые сборные России и Шотландии проведут сегодня в «Лужниках» матч отборочного турнира Евро-2020. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.
Трансляция матча Россия — Шотландия
Результаты опроса
проголосовало: 9309Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
Дополнительная информация
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
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