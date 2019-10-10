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Российские болельщики обыграли шотландцев перед матчем сборных

10 октября 2019, 16:30
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Болельщики сборных России и Шотландии провели товарищеский матч на территории спорткомплекса «Лужники», сообщает официальный сайт РФС. Месяц назад шотландцы в аналогичной игре одержали победу, сегодня россияне взяли реванш — 8:1.

Первые сборные России и Шотландии проведут сегодня в «Лужниках» матч отборочного турнира Евро-2020. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча Россия — Шотландия

Результаты опроса

проголосовало: 9309
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Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
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Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/210721

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