Российские болельщики обыграли шотландцев перед матчем сборных

Болельщики сборных России и Шотландии провели товарищеский матч на территории спорткомплекса «Лужники», сообщает официальный сайт РФС. Месяц назад шотландцы в аналогичной игре одержали победу, сегодня россияне взяли реванш — 8:1.

Первые сборные России и Шотландии проведут сегодня в «Лужниках» матч отборочного турнира Евро-2020. Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча Россия — Шотландия