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Россия выиграла 5-й матч подряд. При Черчесове такого еще не было

9 сентября 2019, 23:40

Сборная России с минимальным счетом обыграла Казахстан в матче отборочного турнира Евро-2020 — 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте провел Мариу Фернандес.

Россияне продлили победную серию до пяти матчей (4:0 с Казахстаном, 9:0 с Сан-Марино, 1:0 с Кипром, 2:1 с Шотландией). Это самая длинная серия из побед под руководством Станислава Черчесова. Последний раз 5 игр подряд россиянам удалось выиграть при Леониде Слуцком, с 5 сентября по 14 ноября 2015 года.

Самая длинная победная серия россиян в истории составила 12 матчей. Это произошло с 26 апреля 1995 по 27 марта 1996 года по руководством Олега Романцева.

Россия — Казахстан

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Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




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