Россия — Шотландия: прогноз стартового состава россиян от Аршавина
10 октября 2019, 16:19
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин в передаче «Все на матч!» сделал прогноз стартового состава команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Экс-форвард «Арсенала» и «Зенита» выразил мнение, что слева в обороне сыграет либо Федор Кудряшов, либо Юрий Жирков. В случае выхода Кудряшова, Жирков займет место на фланге полузащиты. Если футболист «Зенита» выйдет в обороне, то слева в полузащите появится Денис Черышев.
Полностью ориентировочный состав от Аршавина выглядит следующим образом: Гильерме — Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков/Кудряшов — Баринов, Оздоев — Ионов, Головин, Черышев/Жирков — Дзюба.
Россия — Шотландия: трансляция матча, начало — в 21.45 (мск)
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Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Победой России с разностью в один-два мяча
63.9%
Крупной победой России
12.9%
Вничью
13.8%
Победой Шотландии с разностью в один-два мяча
6.5%
Крупной победой Шотландии
2.9%
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