Сборная России забила второй мяч в ворота Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.

На 60-й минуте встречи Александр Головин оставил мяч Магомеду Оздоеву, который сильным ударом отправил мяч в ворота.

«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия

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