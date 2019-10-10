Капитан сборной России Артем Дзюба открыл счет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии. Для форварда этот мяч стал 22-м в составе национальной команды. По этому показателю он обошел Романа Павлюченко. Больше него за сборную России забивали Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30).

В «Клубе 100» Дзюба вышел на чистое шестое место, обогнав на 1 мяч экс-капитана сборной России Андрея Аршавина — 159 против 158.

Из 159 голов 106 Дзюба забил в чемпионате России, 10 — в Кубке страны, 21 — в еврокубках и 22 — в сборной. Рекорд по-прежнему принадлежит Александру Кержакову (233).

Игрок Годы Матчи Голы Александр Кержаков 2002-2016 91 30 Владимир Бесчастных 1992-2003 71 26 Артем Дзюба 2011-н.в. 39 22 Роман Павлюченко 2003-2012 51 21 Валерий Карпин 1992-2003 73 17 Андрей Аршавин 2002-2012 75 17 Дмитрий Сычев 2002-2010 47 15 Федор Смолов 2012-н.в. 40 14

Трансляция матча Россия — Шотландия